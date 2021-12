Mamma di Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli: “Non lo sopporto più”

Svolta clamorosa nella liason tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo l’avvicinamento con dichiarazione d’amore dei giorni scorsi, ora Alex sembra voler cambiare versione confessando che all’esterno della casa non potrà mai stare insieme a Soleil. Lo ha fatto nel corso di una chiacchierata con Miriana Trevisan dove ha svelato che se Delia fosse stata al suo posto, lui sarebbe entrato e l’avrebbe portata via.

“Non possiamo stare insieme, lei lo sa ho una vita complessa. Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra. Se Delia era qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito” – ha confidato. Allora Miriana ha detto all’attore di calibrare bene le parole e le gesta che d’ora in avanti farà nei confronti dell’influencer che al momento non è al corrente di questa conversazione.

Ma da quando il Grande Fratello Vip ha postato sui suoi canali social il video della chiacchierata tra Alex e Miriana, i fan del programma si sono scatenati dando all’attore dell’incoerente visto il comportamento avuto fino a pochi giorni fa con Soleil.

Mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli

Tra chi ha espresso il proprio disappunto per questa situazione c’è anche la mamma di Soleil Wendy Kay che ha commentato sotto al post scrivendo: “Non sopporto più Alex, basta !”. E’ la prima volta che la mamma della giovane si esprime ed esce allo scoperto su questa vicenda. Molto probabilmente teme che Alex stia solo fingendo illudendo la povera Soleil.

Intanto un’altra protagonista della vicenda Delia Duran moglie di Alex, ha lasciato Milano. La modella ha deciso di non entrare più in casa né di occuparsi della vicenda che tiene banco il marito e per questo si è allontanata dal capoluogo lombardo e dai social per prendersi un attimo di pausa da tutta questa storia.