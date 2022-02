Mamma e zia di Soleil contro Alex e Delia: parole pesanti

La festa di sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato degli enormi strascichi. Prima la lite tra Alex Belli e Soleil, poi l’improvviso e passionale bacio tra quest’ultima e Delia, è successo di tutto.

Sono in tanti però a credere che Soleil sia stata nuovamente incastrata dal duo Belli – Duran. Tirata in ballo per far parlare. A criticare il loro operato ci hanno pensato anche la mamma e la zia dell’influencer italoamericana.

Se la mamma di Soleil si è limitata a postare nelle storie di Instagram l’hashtag “#BastaBelli” pubblicando anche un video della serata incriminata, la zia invece è andata oltre affidando a Twitter delle frasi più dure.

Fonte: web

“Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show” – le parole della zia di Soleil con tanto di hashtah “#Belliritirati”.

Quando qualcuno gli ha fatto notare che il termine terrorismo fosse un po’ forte, lei ha ribadito dicendo:

“Fare pressione, imporsi con prepotenza, assillare, manipolare, ossessionare …….utilizzi il termine che che vuole! Il concetto di base non cambia”.

Intanto anche Soleil nella casa ha capito che il comportamento messo in atto dal duo è tutto una farsa.

“Mi ha detto e fatto delle cose, proprio delle robe detto pesantissime ed invece è entrata qui ed ha invece rivalutato la mia persona, ha rivalutato tutto. Esatto. E questa è la dimostrazione. Puoi tu arrivare se ti fa male o se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quell’altra donna? Io no. Quindi questa è la prova che è tutto una grandissima str*nzata!” – ha confessato Soleil.