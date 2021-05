Maneskin, dopo le accuse della Francia Damiano David si è sottoposto volontariamente al test antidroga. Il frontman dei Maneskin è risultato negativo, archiviati così la vicenda che ha fatto il giro di Europa in meno di 24 ore.

A darne comunicazione ufficiale è stato l’ufficio stampa dell’Eurovision 2021 che fa sapere che i vincitori sono assolutamente politico e che tutte le accuse sono infondate, al contempo la Francia ha ritirato le accuse sostenendo di non voler far ricorso per la vittoria italiana.

A Seguito delle accuse di consumo di droga nella Green Room dell’Eurovision Song Contest Grand Final di sabato 22 maggio, l’European Broadcasting Union (EBU), come richiesto dalla delegazione italiana, ha condotto un esame approfondito dei fatti, controllando anche tutti i filmati disponibili. Un test antidroga è stato anche intrapreso volontariamente nella giornata dal cantante del gruppo Måneskin che ha dato esito negativo visto dall’EBU

Damiano David, classe 1999 e frontman della band che ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio dopo 30 anni, è stato accusato di aver sniffato cocaina in diretta tv nella Green Room.

Il cantante ha respinto subito le accuse e in conferenza stampa aveva dichiarato che lui e i componenti della sua band non fanno uso di droghe e ne sono totalmente contrari. I ragazzi, dunque, hanno trionfato e sono puliti. A volersi sottoporre al test antidroga è stato il cantante dei Maneskin in persona che avrebbe voluto effettuare il test già la sera stessa.

La vicenda ha purtroppo fatto perdere l’attenzione sul vero focus della vicenda, una vittoria stra meritata da un gruppo così giovane che è partito dalle strade di Roma fino a cavalcare i palchi più importanti d’Italia e d’Europa.