Eurovision 2021, la reazione della fidanzata di Damiano David dopo la vittoria dei Maneskin

Ecco come ha reagito Giorgia Soleri dopo la vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021

L’Italia è ora sul tetto d’Europa grazie alla vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021 che quest’anno si sono tenuti a Rotterdam. La rockband, che ha trionfato già al Festival di Sanremo, è riuscita a sbaragliare tutti gli altri concorrenti in gara nella competizione. Una vittoria che ha lasciato tutti senza parole, anche Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman della band, Damiano David.

I Maneskin sono i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, il festival della canzone europea. Dopo ben 31 anni, la rockband riporta l’Italia sul tetto d’Europa grazie al trionfo nella competizione con il brano ‘Zitti e buoni’, già vincitore al Festival di Sanremo.

Tra le moltissime persone che hanno festeggiato virtualmente la vittoria della band al festival della canzone europea, non poteva mancare Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman della band Damiano David. Ora che la loro relazione è stata resa pubblica la giovane modella e influencer non deve più nascondere l’entusiasmo e l’orgoglio per il suo fidanzato.

E così, dopo aver seguito l’Eurovision, all’annuncio della vittoria dei Maneskin, Giorgia Soleri non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo entusiasmo per il trionfo della band. Su Instagram dunque la 25enne ha commentato con queste parole la vittoria del fidanzato e di tutta la band nella competizione:

I migliori. Ora lo sa tutta l’Europa. Fisso lo schermo cercando di capire se è tutto vero o solo un sogno.

Eurovision 2021, la storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri

Sempre attento a mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita privata, qualche settimana fa Damiano David è uscito allo scoperto rendendo pubblica la sua relazione con la fidanzata Giorgia Soleri.

Il frontman della rockband ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae abbracciato alla modella e influencer 25enne. L’annuncio della storia d’amore con Giorgia Soleri è stato fatto con queste parole: