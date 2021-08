Da sempre un’icona di bellezza, Caterina Balivo ancora una volta si mostra sui social senza filtri, come mamma l’ha fatta. La nota conduttrice ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono al naturale e mostra con molta ironia le macchie solari comparse sul suo viso che lei paragona a dei baffi.

Non è la prima volta che Caterina Balivo si mostra sui social completamente al naturale. Più volte, infatti, la nota conduttrice ha dichiarato di essere contraria ai filtri e di preferire un look acqua e sapone. In questi ultimi giorni la 41enne napoletana ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che la ritrae completamente al naturale.

Allo scatto la Caterina Balivo ha accompagnato una breve didascalia:

Buondì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero.

Molti sono stati i commenti lasciati dai followers sotto lo scatto al naturale di Caterina. Quando qualcuno ha commentato affermando che le macchie solari vanno via presto, la conduttrice con molta ironia le ha paragonate a dei baffi.

Come già anticipato, non è la prima volta che Caterina Balivo appare sui social senza filtri, completamente al naturale. Sono state molte le occasioni in cui la 41enne si è mostrata come mamma l’ha fatta e molti sono stati coloro che l’hanno presa di mira accusandola di essere ricorsa alla chirurgia.

La conduttrice, però, con molta gentilezza ed educazione ha risposto immediatamente alle polemiche degli haters dicendo loro di non aver fatto alcun tipo di ritocco ma di essere semplicemente ingrassata.

Ancora una volta Caterina Balivo può essere considerata come un’icona di bellezza. Nonostante sia bellissima, la conduttrice ammette di avere anche lei dei difetti sui quali spesso fa ironia. Dunque, una donna intelligente in grado di rendere le sue imperfezioni come oggetto di una buona e sana ironia che non guasta mai.