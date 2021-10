Manila Nazzaro commenta l’eliminazione di Raffaella Fico: “Da quando è andata via…”

Raffaella Fico ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Una eliminazione che è stata accolta con benevolenza da parte di alcuni concorrenti ancora all’interno del reality. In queste ultime ore Manila Nazzaro e Ainett Stephens hanno parlato infatti della nuova pace ritrovata in casa dopo l’addio della Fico.

In un momento di relax le due stavano parlando delle recenti dinamiche successe nella casa puntualizzando sul fatto che da quando la Fico ha lasciato la casa, si respira aria diversa. Ainett e Manila hanno parlato dei gruppi che si erano formati in presenza di Raffaella, facendo notare come più di una persona si è lamentata di essere stata emarginata.

“Eravate voi che stavate sempre per i fatti vostri, mi avevate messo da parte. Ero con te e Soleil, altrimenti ero completamente sola. Francesca ha un personale senso di odio per gli altri, ho provato a spiegarglielo ma niente. In confessionale ho detto che non farò la guerra degli altri” – ha detto Manila.

E ancora: “Devo ammettere che da quando Raffaella è partita c’è un’atmosfera diversa, lei stava sempre a sparlare”.

Intanto Raffaella Fico da quando è uscita dalla casa si è presa qualche giorno di pausa da tutti. Poi improvvisamente nelle scorse ore ha rotto il silenzio tornando in possesso dei social e scrivendo un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che l’hanno supportata in questa seconda esperienza nella casa di Cinecittà.

“Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in questa avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, grazie a tutti” , ha scritto su Instagram. E intanto si alimentano anche alcune voci sul fatto che Raffaella possa aver denunciato Soleil Sorge per le frasi razziste rivolte nella casa. In quell’occasione Raffaella fu una delle più piccate dalle parole dell’influencer.