Raffaella Fico rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal GF

Raffaella Fico è stata recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip. in tanti si aspettavano un suo ritorno immediato sui social ma così non è stato. Inoltre nella scorsa puntata Raffaella non era nemmeno in studio per ricevere il saluto di Alfonso Signorini. Un’assenza che ha insospettito molte persone, preoccupate dal fatto che la Fico non desse notizie pubbliche da alcuni giorni. Probabilmente la giovane ha voluto dedicare intere giornate a sua figlia Pia che non vedeva ormai da tanto.

Nelle scorse ore è stata ospite però a Casa Chi dove ha potuto raccontare com’è andata la sua esperienza all’interno della casa. Una seconda esperienza visto che a lanciarla nel mondo della moda e dello spettacolo fu proprio una sua partecipazione al reality quando non era ancora in formato vip.

Fonte: web

In seguito Raffaella ha fatto ritorno anche sui social riprendendo possesso del suo profilo Instagram e scrivendo un messaggio di ringraziamento a tutti i fan che l’hanno sostenuta in quest’avventura.

“Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all” – ha scritto la Fico.

Fatto il suo ritorno sui social resta da capire come mai non fosse in studio la scorsa puntata come tutti gli eliminati fanno. Ebbene a sganciare la bomba è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’uomo ha dichiarato che Raffaella avrebbe denunciato Soleil Sorge.

L’ex gieffina avrebbe denunciato dal punto di vista penale e civile la coinquilina per via di alcune espressioni razziste utilizzate durante la sua presenza nella Casa. Amedeo non ha sottolineato nello specifico quali sarebbero queste espressioni, ma probabilmente la vicenda verrà seguita solo dal punto di vista legale. Al momento non si sa molto né sulla denuncia né su cosa potrebbe aver spinto Raffaella a farlo.