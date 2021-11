Serena Enardu non le manda di certo a dire. Sui social, l’ex volto di Uomini e Donne si è scagliata duramente contro Miriana Trevisan, l’ex moglie del suo ex compagno Pago. Il motivo è legato proprio a delle parole della gieffina su di loro.

Al Grane Fratello, Miriana Trevisan si è confidata con Alex Belli e ha ipotizzato che Delia Duran potrebbe entrare nella casa proprio come è stato nelle edizioni precedenti per Serena e Pago.

Il cantautore era infatti entrato successivamente nella casa dopo la separazione con Serena Enardu, quest’ultima è stata poi fatta entrare in casa per creare dinamiche proprio con il sua ex compagno. Queste parole non sono però andate giù a Serena che ha prontamente replicato:

Ragazzi vi prego, togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi. E sappiate che certe persone dentro la casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate, se non ne fossero entrare altre. La dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella casa del Grande Fratello per una dinamica di coppia, Alex Belli idem.

Poi il duro attacco alla donna.

E Miriana… Miriana perché sei entrata dentro la casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i c***i miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie a qualcun altro si parla anche di voi.

Serena Enardu pare faccia riferimento a quando Miriana Trevisan andò nei salotti di Barbara D’Urso proprio per commentare le vicende della casa. Al momento non sappiamo se Serena affronterà la donna in tv, ma è sicuramene pan per focaccia per gli autori del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini.