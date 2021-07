Al settimanale Gente, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, ha ufficialmente dichiarato di essersi divorziata dall’ex marito Francesco Cozza. La donna, ora, aspetta solo di potersi sposare con il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso.

Lo scorso anno, per Manila Nazzaro, è stato durissimo: la donna ha dovuto affrontare il dolore di un aborto. Ora, la quarantatreenne, ha spiegato di avere ancora quel desiderio, ma anche di essere più serena e pronta a concentrarsi su altri progetti:

Sono stati mesi durissimi: per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime. Nel frattempo ho ottenuto il divorzio, e ora possiamo fare quello che vogliamo. E, come dice Lorenzo, il cantiere non l’abbiamo mai chiuso. Quindi chissà: magari proprio adesso che siamo calmi e sereni, e concentrati su altri progetti come la nostra nuova casa, qualcosa succede. Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi.

La scelta del divorzio è arrivata in ritardo, tuttavia, senza alcun ripensamento. La donna era sicura di ciò che voleva allo stesso tempo, anche l’ex marito si era rifatto una vita:

“Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Ora, però, la firma è il passo decisivo per potersi ricostruire una famiglia. Manila Nazzaro sogna ul matrimonio con Lorenzo Amoruso, e ora non ci sono più scuse: