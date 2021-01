Manila Nazzaro: “Io e Lorenzo Amoruso abbiamo perso il bambino che aspettavamo”

Brutte notizie per i fan di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due, protagonisti quest’estate a Temptation Island, hanno risolto ogni incomprensione e sembravano pronti a vivere la loro favola d’amore. Una favola d’amore scritta, finché l’ultimo annuncio li ha travolti. A comunicarlo l’ex Miss Italia sui social.

Manila Nazzaro: auguri per un 2021 meno buio

La showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è ritratta mentre bacia affettuosamente il suo compagno. L’ex calciatore la tiene stretta tra le sue braccia. Ad accompagnare l’immagine, l’augurio per un 2021, affinché sia meno buio dell’anno appena passato.

Bimbo perso

Così Manila Nazzaro ha annunciato di aver perso il bebè che aspettava. Salutano il 2020, un anno segnato dalla lontananza, dall’incertezza e dal dolore per tantissimi. Nel caso suo e di Lorenzo ha avuto un doppio significato.

Da una parte le prove sostenute e brillantemente superate hanno trasmesso consapevolezza sui sentimenti reciproci; dall’altra hanno subito un duro colpo, nel momento in cui, alcune settimane fa, hanno perso il loro bimbo.

La delusione del 2020

La gravidanza era stata vissuta nella massima riservatezza. Tuttavia, la soubrette ha spiegato di aver deciso di aprire bocca perché spera di poter lenire la sofferenza di altre donne che in questo periodo stanno vivendo il medesimo strazio. Infine, l’ex Miss Italia ha sottolineato l’importanza di non restare sole in vicende simili per riuscire ad andare avanti. Auspica che il 2021 non li deluda, sulla falsariga di quanto già fatto dall’anno appena concluso.

Manila Nazzaro: non bisogna vergognarsi

Parlare dell’accaduto – ha chiarito Manila – può rappresentare una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno affrontato lo stesso, profondo, dolore, di cui non bisogna vergognarsi. La cura per ogni male è rimanere l’uno accanto all’altro. Alla 43enne in molti hanno scelto di dedicare un pensiero. Parole di incoraggiamento e di solidarietà per darle un po’ di conforto.