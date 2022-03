Manila Nazzaro incontra l’amica Valeria Graci: “Mi manchi, fuori è drammatico”

L'ex Miss Italia non è riuscita a trattenere l'emozione.

Il Grande Fratello Vip sta quasi per giungere al termine ma nella casa non mancano ancora le sorprese per i concorrenti. Ieri è stata la volta di Manila Nazzaro che ha ricevuto una splendida visita: quella dell’amica Valeria Graci.

L’ex Miss Italia l’ha ritrovata in giardino e a stento è riuscita a trattenere l’emozione. La comica ha così stemperato con delle battute come solo lei sa fare.

“Va tutto bene, stiamo tutti bene, io e Lorenzo ci sposiamo e ho iscritto i bambini all’università” – ha detto con la sua solita simpatia.

Poi, però, si è fatta seria: “Mi manchi tantissimo, tu sai quanto sei importante per me ” – ha ammesso.

“A volte finisco di lavorare, prendo il telefono per chiamarti e poi mi ricordo che stai qua. Cerca di alleggerire tutto e viviti quest’esperienza perché fuori ti assicuro che la situazione è drammatica. Gioca, tu sei simpatica, sei capace di fare da paciere” – ha concluso Valeria.

Manila ha raccontato così quando Valeria sia importante per lei nella sua vita.

“Le cose peggiori ci hanno unito e legato in maniera indissolubile. È un’amica con la A maiuscola, che non ti lascia mai. Quando ho perso la bambina ero al telefono con lei, mi chiamava a qualsiasi ora. Non mi ha mai lasciato sola” – ha detto.

“Ci siamo conosciute per lavoro anni fa, ci hanno accoppiate in radio” – confessa così la comica ad Alfonso Signorini.

Manila poi ha parlato anche della splendida amicizia che si è creata nella casa tra lei, Soleil e Katia Ricciarelli.

“Tutte e tre abbiamo tre teste durissime e questo è stato il nostro limite. Con Sole spero e mi auguro che l’amicizia duri anche fuori dalla casa, abbiamo avuto il tempo a nostro favore. Con Katia non è successo” – ha ammesso.