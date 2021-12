Manila Nazzaro in lacrime alla notizia che Katia lascerà la casa

Tra non molto si avvicinerà la fatidica data in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno decidere se proseguire la loro avventura nella casa o abbandonare il gioco anzitempo. I vipponi ancora non sanno che la finale del reality è stata posticipata a Marzo ma intuiscono che di sicuro il GF non finirà a dicembre come deciso prima.

Molti concorrenti nelle ultime ore stanno palesando l’idea di abbandonare la casa prima di Natale. Katia Ricciarelli e Aldo Montano sono i più decisi a voler trascorrere le vacanze natalizie a casa propria. Katia in particolare ha già degli impegni lavorativi e più volte ha detto che lascerà la casa. Insieme alla cantante altri concorrenti potrebbero abbandonare la casa durante la puntata del prossimo lunedì: Aldo Montano, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri.

Fonte: web

Manila Nazzaro triste per l’addio di Katia Ricciarelli

Altri ci stanno riflettendo e iniziano ad essere tristi sapendo che persone importanti per loro abbandoneranno la casa. Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime le scorse ore quando ha saputo che Katia lascerà la casa e anche Soleil è in forte dubbio.

“Senza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via Katia e va via un terzo della mia presenza qui dentro” – ha detto a Soleil. E lei in riferimento alla decisione di proseguire o meno ha detto: “Non so se ce la faccio”.

Alex Belli lo stesso si è detto indeciso se proseguire o scappare a casa da Delia. Anche Francesca Cipriani non vede l’ora di poter riabbracciare il suo Alessandro ed ha espresso la volontà di uscire. Insomma il gioco potrebbe rivoluzionarsi nei prossimi mesi con diversi concorrenti chiave che potrebbe lasciare anzitempo. E il risultato sarà un reality nel reality orfano di personaggi importanti e seriamente candidati alla vittoria finale.