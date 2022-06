La ex gieffina annuncia di non sposarsi più con il suo compagno Lorenzo Amoruso e lancia una dura frecciatina al Grande Fratello Vip 7

Manila Nazzaro durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip aveva annunciato la sua decisione di convolare a nozze con Lorenzo Amoruso. La famosa coppia nel corso degli ultimi anni ha fatto innamorare milioni di telespettatori già dalla loro partecipazione a Temptation Island.

Un progetto in cui la ex gieffina sembrava avesse messo tutta sé stessa e in cui credeva particolarmente. Negli ultimi giorni però, qualcosa sembra essere cambiato e proprio la stessa Manila ha annunciato di aver fermato i preparativi delle sue nozze. Una notizia inaspettata e sconvolgente per tutti i fan che la seguono da anni e che avevano da sempre supportato il suo amore con Lorenzo.

I preparativi in merito alle sue nozze erano stati rimandati per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una volta fuori però, i fan si aspettavano la data e l’annuncio del matrimonio che però non è mai arrivato. Quest’ultima dopo le migliaia di domande, ha deciso di spiegare cosa sta succedendo e il motivo per il quale, non si sposerà più.

Manila Nazzaro non si sposa più, la stoccata al GF Vip 7

La famosa showgirl di recente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi diretto proprio da Alfonso Signorini. Quest’ultima ha così affermato: “Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così”.

“Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli, Abbiamo il nostro quadro perfetto. Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà” spiega Manila nel settimanale.

Inaspettatamente però, la ex gieffina non ha perso occasione per lanciare una vera e propria stoccata alle opinioniste del GF Vip. Le ultime indiscrezioni infatti, confermerebbero la presenza di Sonia Bruganelli accompagnata da Orietta Berti.

In merito a questa scelta, Manila Nazzaro ha deciso di dire la sua affermando: “Sarò sincera, non sono cinica. Ho letto che Sonia Bruganelli lo rifarà. Sono stata ospite della sua trasmissione e ho scoperto anche la sua parte dolce. Lei è perfetta. Mi spiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le p***e e io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica”.