Piccole incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto si è scatenato dopo la festa dedicata a Miriana Trevisan che ha compiuto gli anni. Mentre la festa era quasi giunta al termine, Manila era intenta a sistemare la cucina quando si è accorta che qualcuno aveva fatto cadere del vino atterra e incurante se n’era andato senza pulire.

Manila allora è andata in veranda dove si stavano intrattenendo gli altri ed ha chiesto chi fosse stato il responsabile. Soleil, la colpevole del misfatto, prima di confessare ha ammesso di aver voluto lasciar parlare i suoi coinquilini, quasi come a non voler ammettere di esser stata lei la responsabile.

Fonte: web

Manila Nazzaro si lamenta con Carmen Russo

Ritornata in cucina Manila Nazzaro si è lamentata con Carmen e Jessica dell’atteggiamento strafottente di alcuni coinquilini quando si tratta di pulire casa. Carmen Russo è apparsa la più alterata dalla situazione anche perché il giorno dopo toccava a lei pulire casa e avrebbe dovuto occuparsi anche dell’incuranza degli altri. “Odio essere presa in giro perché ho la cura della casa” – dice la povera Manila d’accordo con le lamentele di Carmen.

Se la prende con Soleil, responsabile di aver fatto cadere il vino ma anche con Alex Belli che a quanto pare non ha mai pulito un piatto in oltre 2 mesi di permanenza in casa. A volte anche una semplice festa può trasformarsi in un momento di litigio in casa. All’indomani Soleil è andata poi da Manila per cercare di chiarire visto che l’ex Miss Italia ci è rimasta molto male. “Ci sono rimasta male, non ero arrabbiata” – ha detto Manila e Soleil ha riposto di essersi stancata di essere sempre rimproverata per qualsiasi cosa faccia.

Dalla sua, Manila ribadisce il perché della sua delusione e le dice che non ha voluto parlarle e ha lasciato che le cose andassero così spiegando alla coinquilina che avrebbe potuto ammettere le sue colpe prima di essere stata scoperta. Il chiarimento diventa sempre più acceso ed è culminato con un nulla di fatto.