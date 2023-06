L'ex Miss Italia contro chi la insulta per aver interrotto la relazione con l'ex calciatore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati qualche mese fa. I due pare non l’abbiamo fatto restando in buoni rapporti. Oggi Manila ha ritrovato l’amore grazie a Stefano Oradei e questa notizia ha scatenato di chi era affezionata alla vecchia coppia che ha iniziato a prenderla di mira inviandogli messaggi offensivi sui social.

Fonte: web

Per questo Manila ha deciso di uscire allo scoperto sfogandosi nelle storie Instagram. “Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Predicate il disgusto verso l’odio social ma poi siete i primi a praticarlo. E tutto questo perché?” – ha esordito.

Manila ha definito la storia con Lorenzo sbagliata ed ha scelto di lasciarlo per essere felice. “Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice”.

Poi ha lanciato un appello alle donne: “Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prima a non riuscite a comprendere le altre donne”.

“E ora se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure. Ma sappiate che a perdere saremo e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza” – ha concluso.

La risposta di Lorenzo Amoruso non si è fatta attendere ed è arrivata in modo velato. “Pensiero del giorno, buona domenica: mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo” – ha scritto in una storia Instagram.