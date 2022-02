Manila Nazzaro si sfoga con Alex Belli: “Soleil è distruttiva!”

Il ritorno di Alex Belli, nella casa del GF VIP, ha rotto gli equilibri. L’attore ha riconquistato il cuore di Delia Duran. Nel pomeriggio di ieri, Belli ha avuto l’occasione di confrontarsi con Manila Nazzaro in merito all’amicizia che la gieffina aveva con Soleil Sorge.

Fonte studio GF Vip

La Nazzaro si è sfogata dando voce ai suoi mal contenti. Ha iniziato col voler chiarire che: “Io ho discusso di nuovo con Soleil, perché ormai non le faccio passare più niente, mi chiama (considera che non mi saluta e non ha voluto fare nemmeno il brindisi con me) e fa: ‘Dato che tu sai tutto della casa, sai se c’è ancora dell’alcol?’. Io le ho detto di no e che non c’era nemmeno più nulla da sparecchiare”.

Ma non solo, Manila Nazzaro ha il dente avvelenato e prosegue: “Considerando che oggi lei non ha fatto niente. Le ho detto che ancora una volta non ha dato una mano a nessuno”.

“Lei mi ha iniziato a perc**re in spagnolo sui piatti ed io le ho detto che ancora una volta è stata una protagonista distruttiva, prendendo in giro le persone e prendendo in giro me. Ormai siamo così… a me non me ne frega proprio niente. Io se vengo stuzzicata non mi tengo più nulla”.

Poi dice: “Lei non ha mai fatto sconti quando deve rispondere. È sempre la solita questione” conclude la vippona.

Alex Belli dopo aver ascoltato con attenzione tutte le parole della sua amica, risponde così: “È un tunnel, dovete uscirne fuori. Non so… io non posso entrare in questa roba qua perché non ho abbastanza materia. Perché entrare in linee che fondamentalmente non v’interessano?”.

A quanto pare Belli ha trovato una linea diplomatica per non compromettersi.