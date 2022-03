Cosa è successo a Manila Nazzaro? Questa dizione del GF Vip ha regalato al pubblico dinamiche e risvolti esilaranti. Tanti i protagonisti che hanno colorato questo lunghissimo percorso. Personaggi del calibro di Soleil Sorge, Alex Belli, Delia Giucas, Davide e le principesse Selassié hanno tenuto l’attenzione sempre molto alta.

Un’altra scoperta di questo reality è stata senza ombra di dubbio Manila Nazzaro. Riflettori puntati sull’ex gieffina, eliminata giovedì scorso dal reality. La donna perde al televoto contro un’altra scoperta: il concorrente Barù. Ma oggi qualcosa attira l’attenzione dei fans.

Manila pare sia scomparsa dai social. Unico segno di vita della donna è un video del suo ritorno a casa, l’abbraccio con i suoi figli e i suoi famigliari. Dopo tanta insistenza, la miss torna a parlare tramite un tweet in cui risponde ai più curiosi circa cosa è accaduto negli ultimi giorni e il perché della sua assenza.

Queste le parole della donna: “Ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto”.

Poi aggiunge: “Sempre con voi. Cercando di non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori”.

Per molti Manila è senza ombra di dubbio la vincitrice morale di questo GF. Il suo carattere equilibrato e le energie spese all’interno della casa l’hanno resa una vincitrice.

Leale con tutti, ma anche schietta e sincera. Pronta a mettersi in moto per dare una mano. I fans si sono affezionati a lei e in molti la sostengono, dimostrando quotidianamente affetto e sostegno.