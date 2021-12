In questi giorni i concorrenti del Grande Fratello VIP hanno deciso se rimanere in casa o andarsene, il programma è stato infatti prolungato fino a metà marzo ma nessuno di loro era costretto a rimanere. Tra i papabili che sarebbero dovuti essere a casa a Natale c’era Manila Nazzaro.

La conduttrice ha infatti rivelato che avrebbe lasciato la casa quasi sicuramente. A svelare il motivo è stato Aldo Montano, lo sportivo è effettivamente l’unico che ha scelto di tornare dalla sua famiglia.

Al tempo, lo sportivo aveva fatto sapere che la donna ha ricevuto una telefonata che la pregava di tornare a casa. La donna ha poi svelato che si trattava dei suoi genitori che sostenevano che i suoi figli avessero bisogno di lei.

In studio, però, ha stupito tutti e alla domanda di Alfonso SIgnorini ha risposto:

Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po’ in ansia e incerta. Perché da una parte ero determinata a restare, ma poi ci sono state ragioni che potevano portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio subito dire grazie alle grandi sorelle e ai grandi fratelli, perché senza di loro io sarei giù uscita. […] Io ho parlato con i parenti e con Lorenzo. Lui è stato la mia spalla e assolutamente l’ago della bilancia nella mia decisione. In questo momento io so di avere i miei figli e il mio amore accanto. Quindi la mia decisione l’ho presa. Sono troppo riconoscente a questa esperienza per mollare adesso, allora io resto e sono felice.