Manuel Bortuzzo abbandona la casa del GF Vip, commozione in studio

Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo 4 mesi. Il giovane aveva annunciato l’addio già da qualche settimana e ieri sera ha varcato la porta rossa per fare ritorno a casa ufficialmente per motivi fisici che da qualche tempo gli stavano dando problemi.

E’ una grave perdita per il programma; Manuel ha saputo farsi amare da tutti con la sua educazione, compostezza e tranquillità nel mostrare a tutti la sua condizione, il suo nuovo modo di vivere. Era tra i preferiti del pubblico, serio candidato alla vittoria finale, ma ha dovuto lasciare.

Fonte: web

“Ragazzi c’è una cosa che voglio dirvi: in questo viaggio di persone molto molto diverse, ho appreso una cosa da ognuno di voi e imparato qualcosa di nuovo. Chiunque è stato un valore aggiunto per me. Grazie a tutti voi per avermi accompagnato, per avermi regalato un sorriso. Me ne avete regalati tanti” – queste le sue ultime parole ai compagni di viaggio. Anche la commozione di Alfonso Signorini ieri era tangibile. “La tua presenza è stata importante per dare sapienza di vita all’interno di questo programma. Hai dimostrato che si può essere sereni pur soffrendo in una situazione come la tua” – ha detto.

Lascerà in casa la piccola Lulu Selassie che è stata una delle prime a capire la bontà d’animo del ragazzo. Nonostante le porte in faccia ricevute nel primo periodo, non si è mai arresa ed alla fine è riuscito a conquistare il cuore di Manuel. La loro storia ora procede a gonfie vele e la lontananza non sarà un problema: “Mi mancherà moltissimo, starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non sono Manuel ma mi sentirò meno sola” – ha detto Lulu.

“La lontananza no è un problema, io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall’incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno. Crederci in tanti ti dà forza” – le parole di Manuel.