Manuel Bortuzzo si apre e ammette: “Non pensavo di innamorarmi”

Dopo tanti tira e molla alla fine sembra esser scoccato l’amore definitivo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due nelle ultime ore si sono avvicinati moltissimo e forse il fatto che Manuel abbandonerà la casa prima di Natale lo ha spinto ad aprirsi definitamente arrivando a dire anche ti amo alla piccola principessa.

“Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo” – le parole dette da Manuel.

Fonte: web

Bortuzzo ha suonato anche un brano di Ultimo dedicandolo a Lulù: “Tieniti a mente questa canzone” – le ha detto. “Comunque vada, con te sempre, ti amo“ – ha dichiarato Lulù e Manuel ha risposto con un: “Ti amo anche io piccola“.

Manuel Bortuzzo ammette di essersi innamorato

E anche ieri in puntata Alfonso Signorini ha voluto parlare di questa bellissima storia d’amore. “Sono felicissima, è meglio che tra noi sia successo tutto piano piano, entrando qui non mi sarei mai aspettata che potesse nascere qualcosa” – ha ammesso Lulu che fin dall’inizio si è sempre detta innamorata del ragazzo.

Alla fine anche Manuel si apre e ammette il suo amore: “Non pensavo di innamorarmi. La difficoltà che ho dimostrato fino a questo momento ne è la prova. Però dopo aver trovato una persona così…” – e in studio applausi per questa storia che piace davvero a tutti.