Manuel Bortuzzo non ha tollerato le parole che Sophie ha rilasciato all’interno del GF Vip rispondendo in modo duro e pungente sui social

Manuel Bortuzzo non riesce a trattenere la sua rabbia nei confronti di Sophie Codegoni e delle sue affermazioni all’interno del Grande Fratello Vip. Il nuotatore negli scorsi mesi ha dovuto abbandonare il reality per prendersi cura della sua salute ma continua a seguire i suoi compagni da casa.

Nelle ultime due dirette del programma, l’ex gieffino non era presente in studio a causa della sua positività al Covid-19. Questo però, non l’ha minimamente fermato dal commentare in modo negativo alcune affermazioni dette da Sophie.

La ex tronista di Uomini e Donne infatti, ha rilasciato alcune fresi poco carine nei confronti di Gianmaria Antinolfi e la su nuova fidanzata Federica Calemme. Entrambi reduci dalla casa del GF Vip, stanno portando avanti la loro conoscenza e la loro storia d’amore.

Una storia a cui Sophie non crede minimamente, commentandola con alcune frasi che hanno scatenato la rabbia di Manuel Bortuzzo. È proprio il campione a rispondere alla gieffina all’interno del suo profilo social lasciando tutti di stucco.

Manuel Bortuzzo contro le parole di Sophie Codegoni

Uscito dal GF Vip a causa delle sue condizioni fisiche e mentali, Manuel sta seguendo la sua fidanzata e i suoi compagni da casa. Nelle ultime puntate infatti, non è potuto essere presente in studio a causa della positività al Covid ma non si è risparmiato parole dure e dirette nei confronti di Sophie.

Quest’ultima nel corso di una lunga chiacchierata ha commentato il presunto flirt che ci sarebbe stato tra Gianmaria e Federica. Parlando con Lulù la giovane influencer ha messo in dubbio la veridicità della storia tra i due ex inquilini, affermando di essere convinta che tra loro sia ormai tutto finito.

Parole che hanno scatenato l’inaspettata rabbia di Manuel Bortuzzo che, all’interno del suo profilo Instagram ha risposto a tono. È proprio il campione ad affermare: “Sophie diceva a Lulù che Gianmaria e Federica non stanno insieme, ma vai a ca**re. Quando escono se ne renderanno conto di quanto stanno bene, di quanto sono felici insieme”.

Tra Manuel e Gianmaria c’è un fortissimo legame di amicizia che si sta consolidando anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. I due infatti, sono inseparabili ed è proprio l’ex gieffino ad aver difeso una delle persone più importanti che ha conosciuto all’interno del reality.