Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù rivela di guardare oltre e non pensare più al suo passato con la ex gieffina

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù sembra aver intrapreso ancora una volta il suo rapporto con la ex fidanzata. Negli ultimi giorni sono tantissime le foto uscite sui social che immortalano l’ex gieffino insieme alla sua compagna che aveva lasciato prima di entrare al Grande Fratello Vip.

A distanza da una settimana dalla rottura tra Manuel e Lulù, stanno emergendo diverse indiscrezioni sul motivo per il quale sarebbe finita. Nonostante le voci di corridoio che circolano sui social, la vera motivazione sembra essere semplicemente un modo diverso di vedere le cose.

Il carattere dei due ex gieffini sembra quindi aver rovinato il loro rapporto che per mesi, aveva fatto sognare migliaia di fan. Entrambi infatti, hanno deciso di tornare ancora una volta sull’argomento, parlando della loro storia d’amore ormai giunta al termine.

Bortuzzo nel corso degli ultimi giorni, ha così rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando il suo punto di vista. Manuel ha voluto sottolineare ancora una volta la fine della sua storia

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù: “Non guardo più al passato”

L’ex gieffino dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni all’interno del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Quest’ultimo infatti, ha sottolineato come non guardi più il passato, chiudendo la parentesi avuta con la principessa.

È proprio lui nel settimanale a spiegare come voglia voltare pagina tanto da non pensare più al passato. Manuel Bortuzzo è pronto a ricominciare da sé stesso e dalla sua famiglia che gli è sempre stata accanto.

“Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più” spiega Manuel.

L’ex gieffino ha poi terminato spiegando: “Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.