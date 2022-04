Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati. Le critiche dei gieffini

Come ormai ben sappiamo tutti, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. A dare la notizia ci ha pensato il nuotatore, direttamente sulla sua pagina Instagram, tramite un comunicato dell’Ansa: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”.

“Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Anche Lulù ha poi dato conferma della rottura. Ma con una differenza, l’ex gieffina ha dato colpa alla famiglia Bortuzzo e, in particolar modo, al papà: Franco.

La notizia in breve tempo è arrivata anche ai loro ex colleghi gieffini, rimasti molto delusi nell’apprendere la novità, dato che la nascita della storia era avvenuta proprio nelle mura della casa del GF VIP.

Maria Monsé va completamente a favore di Manuel e su Lulù dice: “Da notare come si giustifica e pensa a sistemarsi i capelli…”. Ma la Monsè non è stata l’unica ex gieffina a commentare l’accaduto.

La fine della relazione di Manuel e Lulù sembra aver mosso le acque anche per quanto riguarda Gherardo “Barù” Gaetani, che ha iniziato a seguire il nuotatore su Instagram. In molti hanno notato la stranezza del tempismo con il quale il nobile ha inviato la richiesta d’amicizia.

Infatti, finché Manuel era fidanzato con Lulù, Barù non compariva tra i followers di Bortuzzo. Anche Monica Contrafatto, atleta paraolimpica, ha commentato con una vena di sarcasmo così: “Si sono lasciati?! Strano, era così palesemente innamorato di far bella figura!”.

Monica, in passato, aveva già criticato la scelta di Bortuzzo quanto alla sua relazione con la principessa: “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento”. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.