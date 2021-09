Nella casa del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti che più si è raccontato e messo a nudo in questa edizione. Il ragazzo, vittima di una sparatoria, oltre alla funzionalità delle gambe, ha compromessa anche quella dell’apparato riproduttore.

Il giovane è sereno, nell’attività sessuale va tutto bene, ma per il momento non potrà concepire naturalmente. A raccontarlo è stato lui in persona e senza vergogna e con grande coraggio ha raccontato:

I figli a oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è.. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri.

Sembra infatti che il proiettile abbia colpito proprio le funzionalità riproduttive, ma c’è ancora speranza. Il ragazzo presto farà un prelievo del seme con cui potrà avere figli in modo non del tutto naturale.

All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale.

Sembra che la questione non turbi particolarmente il ragazzo e, anche con le ragazze nell’intimità, la situazione è serena e piacevole. Insomma, Manuel Bortuzzo si dimostra ancora una volta più forte che mai.

