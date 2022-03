Manuel Bortuzzo, nel corso della semifinale, viene invitato da Alfonso Signorini per raccontare la sua vita e le difficoltà legate alla sua disabilità. Nel corso del suo percorso nel reality, l’ex gieffino si è sempre mostrato positivo e carico nell’affrontare qualsiasi problema.

Oggi il ragazzo spiega nei particolari cosa significa per un disabile affrontare la vita quotidiana. Si parla della sua fidanzata, Lulù, e della sfera sentimentale dei due. Alfonso Signorini chiede a Manuel un pronostico per il futuro con la Selassié.

Bortuzzo sa che la forza del loro amore riuscirà a fare superare loro i tanti ostacoli che incontreranno. “Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa. Però ad esempio, quando entro in macchina, deve mettere la carrozzina nel bagagliaio e poi ritirarla fuori quando devo scendere e metterla vicino alla portiera”.

Il ragazzo aggiunge: “Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all’acqua”. Si toccano anche gli argomenti intimi della sfera sentimentale.

Fonte studio GF Vip

In tal senso, Manuel Bortuzzo ci tiene a mettere in chiaro che Lulù Selassié è ben consapevole che lui non può avere figli ma si potrà ricorrere all’inseminazione artificiale: “Una persona, in base al tipo di disabilità, ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli”.

Poi spiega: “Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano”.

Conclude: “Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere”.