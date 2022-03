Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno un tatuaggio di coppia. Lo sfottò di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona prende in giro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per il loro tatuaggio

Si torna a parlare di Fabrizio Corona e Sophie Codegoni. La loro unione è stata dettata da una buona amicizia, sfociata poi in una breve storia d’amore. Il loro flirt è stato chiacchierato anche durante il percorso di Sophie nella casa del GF Vip.

Corona, in un’intervista al settimanale Chi, dichiarò che la Codegoni sarebbe ancora innamorata di lui, nonostante lei abbia espresso apertamente e in più occasioni di aver voluto intraprendere la storia con Alessandro perché innamorata.

Sophie è stata eliminata da GF Vip e quindi è torna tra le braccia di Basciano. I due hanno pubblicato una storia in cui fanno vedere di aver fatto un tatuaggio di coppia. Si sono tatuati ‘rebel’ e ‘respect’ all’interno del labbro inferiore. Un tattoo quasi identico, con scritto ‘ribelle’ e ‘rispetto’.

Arriva l’immancabile commento di Corona. Pochi istanti dopo la pubblicazione della storia degli ex gieffini, l’ex re dei paparazzi, in forma ironica, posta una storia su Instagram in coppia con la modella Sara Barbieri.

Si tratta di una foto in cui entrambi mostrano un tatuaggio che si sono fatti all’interno del labbro. La foto è accompagnata da questa didascalia: “Quando lo ordini su Amazon‘. Quando ti arriva”. Non contento, ha anche aggiunto: “In 25 anni quante copie mal riuscite e durate poche primavere”.

Sophie Codegoni, dopo aver letto l’intervista di Fabrizio rilasciata al settimanale Chi, ha risposto con queste parole: “Sì è vero che c’è stato qualcosa tra noi, ma è un capitolo chiuso. Questo non significa che io non voglia bene a Fabrizio. Però no, non sono ancora innamorata e su questo sono sicurissima, adesso nel mi cuore c’è Alessandro”.

Poi chiarisce che: “Ad Ale non ho fatto il nome di Fabry perché non sapevo se lui aveva piacere ad essere nominato al GF Vip. Quindi ho evitato. Avrei raccontato tutto nei dettagli ad Alessandro una volta usciti. Nessuna volontà di nascondere una storia che ho avuto. Non ho idea del perché lui adesso dica che lo amo ancora , non è la realtà”.