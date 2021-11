Manuel Bortuzzo non ha certamente passato una settimana facile nella casa del Grande Fratello VIP. La troppa vicinanza di Lulù è tornato a tormentalo e con lei anche tanti pensieri negativi che inevitabilmente a volte arrivano.

Il nuotatore, infatti, ha perso le staffe più volte e proprio l’ennesima litigata con Lulù lo ha destabilizzato. Proprio su di lei ha espresso qualche commento e ha spiegato come ha bisogno di stare quando attraversa quei momenti.

Per fortuna sono l’uomo più paziente al mondo. Però mi piacerebbe avere a che fare con persone che capiscono le cose al volo. Quando dico una cosa è quella. Le ho detto ‘facciamo un gioco, quando dico una cosa la ripeto una volta sola e ascoltala bene’. Ci sono giorni che voglio essere lasciato in pace e basta. Quando io non sto bene non voglio nessuno vicino.

Questo atteggiamento però confonde la più piccola delle tre sorelle. La principessa ha infatti commentato il tutto con estrema tristezza: “Mi fa passare da pazza. Sembra che io gli sto attaccata e lui non mi vuole. Lui mi dice che non vuole che mi stacco del tutto, ma alcuni giorni vuole stare da solo. Io semplicemente non vedo l’ora di vivermi questa cosa fuori, visto che mi ha detto che ci sono le basi perché succeda“.

L’ennesimo litigio è poi sbocciato in una grande litigata. Manuel Bortuzzo ha provato per l’ennesima volta a spiegare a Lulù la sua posizione:

Ti ho detto che c’ho messo 2 anni per capire che volevo tornare a nuotare. Per farti capire che nella mia situazione non ho dei tempi prestabiliti per comprendere cosa voglio. Affronto tanti alti e moltissimi bassi, più bassi a dire il vero. Il problema qui dentro non sei te. Dici che mi vuoi abbracciare di più? Oddio, gli abbracci vanno rispettati, anche perché non è soltanto un abbraccio, ci vuole tempo. Quei momenti piuttosto non li voglio, per non rovinare le cose che devono arrivare. Io ho tutto molto chiaro dentro la mia testa fidati.

Il pensiero più brutto è poi arrivato alla fine del discorso, quando ha spiegato di pensare anche al peggio in alcuni momenti: “Piuttosto che rovinarla, lascio stare, se sono influenzato dai miei pensieri negati come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in un giorno. Tu non mi conosci benissimo. Non lo voglio l’abbraccio, non mi serve in questo momento, anzi ti dico che mi dà fastidio. Perché devo subire un abbraccio che mi infastidisce? Perché se pensi così sei egoista”.