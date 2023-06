Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno insieme? L’indiscrezione

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi dell’edizione del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso anno. La storia d’amore nata tra i due all’interno della casa più spiata d’Italia sembrava essere naufragata, ma in queste ore è emerso sul web un clamoroso retroscena. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che sta interessando tanto gli amanti del gossip: ecco cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore i nomi di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Sul web sta circolando l’indiscrezione secondo cui la coppia di ex gieffini starebbe insieme e non si sarebbe mai lasciata. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nel dettaglio cosa è successo.

La notizia bomba su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata lanciata da Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri. I due sostengono che gli ex gieffini avrebbero continuato a vedersi di nascoso. Quanto è quanto sostengono gli esperti di gossip sulla pagina Instagram ‘Investigatore Social’:

Non possiamo fare più finta di niente. Abbiamo lavorato per mesi a questo superscoop. Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…

Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare il gossip che sta circolando in queste ore sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Manuel Bortuzzo e Lulù Sellassiè romperanno il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata che li riguarda.