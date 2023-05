GF Vip, Manuel Bortuzzo rivela: “Ecco in che rapporti sono oggi con Lulù Selassié”

L'ex gieffino ha rivelato in che rapporti è oggi con la sua ex fidanzata

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati senza ombra di dubbio i concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno fatto parlare soprattutto per quanto riguarda la storia d’amore nata all’interno della casa più spiata d’Italia, successivamente naufragata. In un’intervista rilasciata a ‘Leggo.it’ l’atleta ha rivelato in che rapporti è oggi con la sua fidanzata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista al sito ‘Leggo.it’. Qui l’ex gieffino ha ricordato l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, oltre che rivelare come stanno oggi le cose con l’ex fidanzata Lulù Selassié.

In merito all’ex gieffina, Manuel Bortuzzo ha rivelato:

Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto.

In seguito l’atleta ha dichiarato di essere single. Queste sono state le sue parole:

Oggi sono felicemente single. Adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita.

Manuel Bortuzzo e il ricordo dell’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip

L’intervista di Manuel Bortuzzo al sito ‘Leggo.iit’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che l’ex gieffino ha fatto in merito all’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia. L’atleta ha rivelato di sperare di aver lasciato un buon segno nei fedeli telespettatori del reality: