Riflettori ancora puntati sulla storia appena terminata tra Manuel Bortuzzo e Lulù. In molti sono curiosi di sapere quale sia il vero motivo dietro la rottura tra i due ex gieffini. Le loro versioni sono decisamente contrastanti.

Manuel dichiara che il tutto è avvenuto a causa delle diversità dei loro stili di vita. Due quotidianità decisamente incompatibili. Diversa è l’idea della principessa etiope che punta il dito contro la famiglia del nuotatore, che pare non abbia mai gradito più di tanto la sua presenza.

Sia Manuel che Lulù hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin il sabato su Canale 5. Due visioni completamente agli antipodi. Il nuotatore racconta che con la principessa c’erano molti problemi.

Lulù invece dice che secondo lei le cose andavano per il meglio e che il comunicato Ansa che decretava la fine della loro relazione è stato del tutto inaspettato, una vera doccia fredda. La trasmissione decide di pubblicare sulla loro pagina social le rispettive interviste, portando in evidenza i momenti più salienti di Bortuzzo e quelli della Selassié.

Una maniera per fare un sunto della situazione e dare ai telespettatori modo di farsi una propria idea. Ma qualcosa che è avvenuto ha fatto capire a tutti che il post non è andato giù Manuel.

Infatti pochi minuti dopo la pubblicazione, l’ex gieffino ha rimosso il segui alla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5. Il tutto è risultato una mancanza di rispetto di Bortuzzo alla conduttrice Silvia Toffanin, che ha più volte ospitato il ragazzo nel suo programma.

Al momento non sono pervenute dichiarazioni da parte del ragazzo. La sensazione che in molti hanno è quella che Bortuzzo voglia archiviare tutto ciò che riguarda Lulù, per metterci definitivamente una pietra sopra.