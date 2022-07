Manuel Bortuzzo finisce nella polemica per aver bloccato una ragazza disabile sui social

In queste ultime ore Manuel Bortuzzo è tornato a far parlare di sé dal momento che si è ritrovato al centro di una polemica. Questa volta, però, l’ex gieffino non ha avuto a che fare con Lulù Selassié ma con una ragazza che, dopo aver criticato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata bloccata sui social da quest’ultimo. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Domenica scorsa si è tenuto al Circo Massimo di Roma il concerto di Ultimo. Tra i moltissimi presenti ad uno degli eventi più speciali di questa estate c’era anche Manuel Bortuzzo. C’è da dire che l’ex gieffino ha assistito al concerto da una posizione privilegiata. Manuel, infatti, era proprio sotto il palco.

La posizione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip al Circo Massimo non è passata inosservata agli occhi di una ragazza disabile che si è chiesta come mai Manuel abbia seguito il concerto di Ultimo proprio da sotto il palco. Stando alle parole di Chiara, questo il nome della giovane, i ragazzi disabili normalmente in queste occasioni hanno a disposizione un’area riservata che però si trova lontano dal palco.

Sui social, dunque, la ragazza si è chiesta pubblicamente come mai Manuel si trovasse sotto il palco. Queste sono state le parole con Chiara ha criticato l’ex gieffino per quanto successo al concerto di Ultimo:

Che bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti, perché allora tu sei lì tranquillo? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? Ps. Grazie per avermi bloccato, bella figura di m***! Coda di paglia?

C’è da dire che la giovane ha provato a contattare personalmente Manuel Bortuzzo per avere informazioni più dettagliate riguardo questa vicenda. L’ex gieffino, però, è rimasto in silenzio ed ha deciso di bloccare il suo profilo.