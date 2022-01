Manuel Bortuzzo fuori dal GF Vip: le prime parole sui social sono per Lulù

Manuel Bortuzzo è tornato in possesso dei social e fa una splendida dedica per la sua Lulù

Nella scorsa puntata, Manuel Bortuzzo ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino, a ormai quattro mesi dall’inizio, per questioni di salute ha preferito abbandonare il reality. Il ritorno a casa è stato pieno di emozioni. Possiamo finalmente godere della presenza di Manuel sui social.

Fonte Studio GF Vip

Infatti l’ex gieffino è tornato in possesso del suo telefono e di conseguenza padrone delle sue pagine web. Una volta tornato nel mondo dei social, Bortuzzo ha dedicato le sue prime parole alla sua Lulù. Il loro è stato un rapporto iniziato tra mille difficoltà. Incomprensioni e litigi hanno spesso fatto da padrone nei primi tempi. Ma oggi vivono un’amore vero, puro e viscerale l’uno per l’altro.

Come conferma anche il nuotatore nelle parole da lui pubblicate, accompagnate da una serie di scatti che hanno commosso i loro fans. Una dedica che rappresenta alla perfezione il suo stato d’animo e racconta come la principessa, nonostante le mille difficoltà, sia sempre rimasta al suo fianco per sostenerlo e incoraggiarlo nelle sue scelte.

I due sono così riusciti a creare un legame che affonda le sue radici nella voglia di viversi sempre di più, sempre più nel profondo. Manuel vuole quindi ripercorrere in breve tutti quei momenti che in qualche modo hanno sugellato questo particolare percorso.

Il post cita così: “Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia“.