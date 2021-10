Manuel Bortuzzo gela Lulù: “Non siamo fidanzati”

Manuel Bortuzzo negli ultimi giorni sembra sempre più distante da Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane ne ha parlato con Aldo Montano e ha poi deciso di prendere in disparte la ragazza per chiarire meglio il loro legame.

Fonte: Mediaset

Sembra proprio che Manuel non sappia come togliersi di dosso Lulù senza ferirla. Il giovane ha fatto un lungo discorso senza arrivare però ad una conclusione.

Fonte: Mediaset

“Tu stai imparando a conoscermi. Io ti dico cosa voglio io e tu mi dici cosa vuoi tu. Sei una bella ragazza, ma per me l’aspetto esteriore è l’ultima delle cose. Ci sono giorni che ci calcoliamo di più e altri meno e io devo cercare di capire perché, ma anche da parte mia, perché faccio così” – le sue parole.

Fonte: Mediaset

Manuel Bortuzzo, la frase che gela Lulù

E ancora: “Tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c’è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. Da parte tua penso che ci sia un peso più grande per la nostra situazione. Io voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli”.

Allora ha preso la parola Lulù che ha confessato cosa gli hanno detto in confessionale. “A me hanno chiesto a che punto ero con te, come stava andando e cosa pensavo. A te hanno chiesto di noi? Mi fai stare male dai, ho paura. Comunque non siamo amici. Io ho dei sentimenti per te e e mi immagino qualcosa. Dentro di me spero che ci sarà un continuo, altrimenti non stavo con te. Nel confessionale mi hanno detto che secondo loro io sono più avanti di te. Ho anche pianto”.