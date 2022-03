Manuel Bortuzzo, il gesto d’amore nei confronti di Lulu: giacca personalizzata

Il giovane si è presentato in studio con una giacca particolare in onore di Lulu.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie ha fatto innamorare tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip la giovane principessa si è man mano avvicinata a lui.

Manuel prima è sembrato interessato, poi man mano si è allontanato sempre di più. Alla fine il suo cuore è stato rapito da Lulu ed ora lui l’aspetta fuori a braccia aperte.

Il giovane infatti ha lasciato la casa alcune settimane fa mentre Lulu è già in finale. Manuel dovrà quindi pazientare ancora un po’ prima di poter riabbracciare la sua dolce fidanzata.

Intanto però le dimostrazioni di affetto nei confronti di Lulu non mancano. Alcune puntate fa Manuel ha sfoggiato in puntata una giacca davvero particolare. Il giovane già in casa aveva dato dimostrazione di amare delle giacche molto particolari.

Fonte: web

Alcune puntate fa prima di entrare in studio ha mostrato ai suoi followers su Instagram una giacca personalizzata in onore di Lulu. C’è il suo volto disegnato su un lato, ma anche una lunghissima dedica dai toni dolci e affettuosi.

Ciò che risalta al primo sguardo e il volto di Lulù Selassiè disegnato sulla manica sinistra della giacchetta di jeans che l’ex gieffino ha sfoggiato poi anche in studio.

A corredo della storia Instagram ha scritto: “Sei sempre con me”. Inutile dire che l’apprezzamento da parte dei fan è stato incredibile. Tutti davvero non vedono l’ora che si possano riabbracciare e proseguire la loro vita insieme.

E nel frattempo fanno il tifo per Lulù che è già in finale ed è pronta a contendersi la vittoria del gioco portandosi a casa il montepremi. Non ci sono dubbi che sia una delle favorite e preferite dal pubblico a casa.