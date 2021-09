Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip troviamo anche Manuel Bortuzzo, nuotatore 22enne costretto a vivere in sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto, due anni fa, in una terribile sparatoria a Roma. Fu colpito alla schiena restando paralizzato a causa di una lesione alla spina dorsale. Il giovane si è ritrovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Gli autori del gesto hanno tutti confessato e sono stati condannati a 16 anni di carcere. Pena poi ridotta a 14 e 8 mesi.

Manuel è stato uno dei primi ad entrare in casa, subito dopo Katia Ricciarelli mostrandosi da subito particolarmente convinto della sua presenza nello show. Intervistato prima di entrare da Alfonso Signorini ha detto: “Entro perché credo di lasciare un segno. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un grande inizio”.

Manuel è un esempio di coraggio. Subito dopo l’incidente non ha mai smesso di lottare e sognare. Ha pubblicato anche un libro sulla sua vicende, ora ha trovato il coraggio di mettersi in mostra al Grande Fratello Vip. La sua storia ha commosso un po’ tutti e sono in tanti a considerarlo il favorito per la vittoria finale del reality. Vedremo se Manuel riuscirà a conquistare anche i suoi coinquilini.

Manuel Bortuzzo: “Qui per far capire cos’è la disabilità”

Intervistato dal settimanale Chi, aveva detto che il suo ingresso “potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto”. La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo”.

Il 22enne non è fidanzato e non ha chiuso alla possibilità di trovare l’amore nella casa: “Chissà” ha detto. Manuel è sempre molto attivo sui social dove posta quotidianamente i suoi aspetti di vita quotidiana. Gli peserà quest’assenza forzata? “Ho sempre pensato di voler fare un periodo senza, quindi magari posso sfruttare questa occasione per distaccare un attimo” – ha detto.