Manuel Bortuzzo ecco alcune curiosità su di lui. L'ex giefino pizzicato in dolce compagni

Chi ha seguito il GF Vip di quest’anno di certo non dimenticherà facilmente la romantica quanto ostacolata relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due ragazzi si sono conosciuti dentro la casa più spiata dagli italiani e, tra battibecchi e tenerezze, hanno deciso di rendere la loro relazione ufficiale.

Una volta fuori dalla casa, però, le divergenze hanno avuto la meglio e, complice anche il papà di Manuel (molto contrario alla relazione), i due hanno finito col lasciarsi. Ora, a breve distanza dalla rottura, il gossip investe ancora il nuotatore: Manuel ha già trovato consolazione tra le braccia di un’altra?

I più ben informati sono sicuri di sì. Sono spuntate sui social, infatti, degli scatti che raffigurano il nuotatore in compagnia di Giulia Ramatelli. Subito sul web è esploso il pettegolezzo, tanto che la diretta interessata ha deciso di rivelare la verità a tutti tramite i suoi profili social.

La ragazza ha pubblicato molte foto che la ritraggono con Manuel, in diversi momenti. Alcuni di questi scatti risalivano addirittura a prima dell’incidente di Bortuzzo, che lo ha privato dell’uso delle gambe.

Ad accompagnare questi ricordi è arrivata la categorica smentita di Giulia riguardo la presunta relazione con Manuel: “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni”.

In effetti, dopo la rottura con Lulù Selassié, i fans non hanno fatto altro che chiedersi se Manuel avesse già trovato un ‘rimpiazzo’. Prima, alcuni avevano insinuato che ci fosse stato un ritorno di fiamma con la sua ex, ora la presunta storia con Giulia.

La verità, però, è ben altra: Manuel è attualmente single e si sta preparando per le prossima Para-olimpiadi. E di sicuro non è immaginabile un ritorno della coppia Manuel-Lulù, dato che il nuotatore è stato molto categorico sui motivi della rottura.