Lulù Selassiè e LDA in collaborazione per un progetto? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Lulù Selassiè è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno della televisione italiana. Di recente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Sul web si vocifera che la principessa sia in collaborazione con LDA per un progetto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

A seguito dell’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia, sui social non si smette mai di parlare di Lulù Selassiè. Questa volta a rendere la principessa d’Etiopia protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano che lei stessa e LDA stiano progettando qualcosa di davvero unico e originale.

Sono passate solo alcune settimane da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno maturato la decisione di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Attualmente la principessa non ha nessuna intenzione di rimettersi in gioco in amore. Infatti l’ex gieffina ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa, anche per pensare a nuovi progetti lavorativi.

Durante una diretta Instagram organizzata da LDA, i suoi fan lo hanno invitato ad assumere la principessa etiope in qualità di protagnista nel suo nuovo video del brano Bandana:

Vogliamo Lulù Nel video Bandana!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💛 (@lucadalessio_real)

Dopo aver letto ad alta voce le richieste del pubblico che stava partecipando alla diretta, LDA si è messo a ridere. Alla luce della sua reazione, Lulù Selassiè ha esortato i suoi fan ad insistere con le numerose richieste. Queste sono state le sue parole: