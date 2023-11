Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino ha una nuova fidanzata: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Manuel Bortuzzo sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia una nuova fidanzata. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore. Anche se il diretto interessato non ha ancora commentato il gossip che circola sul suo conto, gli indizi social non lascerebbero alcun dubbio: nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è entrato un nuovo amore. Ma chi è colei che ha rubato il cuore dell’ex gieffino? Scopriamolo insieme.

In questi giorni Manuel Bortuzzo ha condiviso alcuni scatti social che stanno facendo molto chiacchierare. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso con i suoi followers alcune immagini che ritraggono le sue mani e quelle di una ragazza.

Secondo i più curiosi, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo è Ilenia Caccavale, una ragazza di 31 anni, di Roma e mamma di due figli. Come già anticipato, i due sono apparsi sui social mano nella mano e allo scatto in questione hanno accompagnato una breve ma significativa didascalia:

Il mio amore.

Al momento Manuel Bortuzzo ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare il rumor circolante sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip romperà il silenzio e si esporrà in merito a questo gossip tanto chiacchierato. Come avrà preso Lulù Selassié la notizia del nuovo amore di Manuel? Non ci resta che scoprirlo.