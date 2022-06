Manuel Bortuzzo e Lulù: un vippone gli ha dedicato una canzone

Per il suo esordio nel mondo della musica, un ex vippone ha dedicato un verso della sua canzone proprio a Manuel e Lulu.

Sono diverse settimane ormai che Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si sono lasciati. La coppia formatesi nella casa del Grande Fratello Vip alla fine non ha resistito nella vita di tutti i giorni.

A decretare la rottura è stato lo stesso Manuel. I motivi esatti non sono noti ma Lulu ha vissuto sicuramente molto male la fine della storia. Al momento entrambi hanno scelto la strada della privacy e del silenzio.

Sia Manuel che Lulu hanno deciso di non parlare più della loro storia anche se di recente ospite a Casa Chi Lulu ha ammesso di stare ancora male per lui.

“Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre…Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici. A me comunque questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima” – ha ammesso.

Di recente Lulu ha anche festeggiato il suo compleanno che ha visto la partecipazione di diversi amici tra cui anche alcuni conosciuti nella casa del GF, ma di Manuel ovviamente nemmeno l’ombra.

Fonte: web

Ma se a parlare di Manuel e Lulu non sono i diretti interessati, a quanto pare ci ha pensato il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis. Giacomo ha deciso infatti di mettere da parte per un attimo la sua carriera professionale per lanciare un suo brano dal titolo: “Mama Linda”.

E a quanto pare leggendo il testo della canzone c’è una frase che rimanda, seppur indirettamente, proprio alla storia tra Manuel e Lulu.

Gli osservatori più attenti sono convinti che in una strofa Giacomo abbia voluto rivolgersi proprio a loro.

“Per colpa della gente che mette veleno non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, io e te questa notte nudi sotto la luna piena” – la frase inserita nella canzone.

Al momento non è arrivato nessun commento ufficiale sia da parte di Manuel Bortuzzo che di Lulu.