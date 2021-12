Manuel Bortuzzo non pentito della nomination a Lulù. E lei: “Gli vorrò sempre bene”

Gli ultimi sviluppi sulla vicenda Manuel Bortuzzo – Lulu Selassie sembrano virare verso una conclusione definitiva della liaison, soprattutto dopo la nomination da parte del giovane. Ieri in puntata Alfonso Signorini ha percorso gli ultimi accadimento della loro storia nella casa chiedendo a Lulu di commentare la nomination che ha ricevuto. “È stata una punizione da parte sua che io comunque trovo ingiusta!” – ha ammesso la giovane.

Il conduttore ha allora interpellato Manuel chiedendogli se si è pentito del gesto, ma lui ha negato: “Dovevo essere coerente con quello che sento, non volevo inventarmi cosa per altri”. Poi però ha chiarito: “Oggi forse non lo rifarei, ho visto che lei ha dichiarato di voler prendere una certa posizione e ho visto che l’ha rispettata finora.”

Fonte: web

Quando Signorini ha chiesto allora a Lulù cosa provi oggi per Manuel Bortuzzo e se tra loro potrà mai esserci in futuro del sentimento come c’è stato fino ad alcune settimane fa, lei ha ammesso: “Il bene che gli voglio non finirà mai”. Una frase che ha scatenato tutto l’applauso del pubblico in studio che ha tifato molto affinché questa storia potesse durare, ma purtroppo al momento così non è stato.

Momento toccante per Lulù che ripercorre la sua infanzia difficile

Momento molto toccante per Lulù inoltre ieri nel corso della puntata quando è stata chiamata da Alfonso nella Mystery Room per ripercorrere il disagio che ha vissuto da piccola con i problemi economici che hanno afflitto la sua famiglia.

“Non è stato facile. Eravamo in sette persone, con due cani, c’erano dei momenti molto pesanti in cui dovevamo scegliere se mangiare noi o comprare il cibo per loro. Nonostante questo, nostro padre è sempre riuscito a portarci il pane a casa. Sono sempre stati dei genitori che ci hanno dato la forza” – ha ammesso la giovane. Ma dopo le lacrime, per Lulù e per la sorella Jessica è tempo di sorridere grazie al messaggio firmato dal fratello Christian: “Non avrei mai pensato di scrivere questa lettera, ma per voi farei di tutto”