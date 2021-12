Manuel Bortuzzo, notte bollente con Lulù. E Aldo Montano resta allibito

La storia d’amore tra Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo è piena di alti e bassi. Nell’ultimo periodo sembrava arrivata al capolinea. La scorsa settimana il giovane ha addirittura nominato la piccola Lulù e questo sembrava potesse essere la fine definitiva sulla loro storia d’amore. Invece, come spesso fatto da Manuel, nelle scorse ore c’è stato un nuovo riavvicinamento. Prima si è scusato per la nomination e il gesto è stato molto apprezzato da parte della principessa che l’ha perdonato abbracciandolo.

La scorsa notte Manuel si è prodigato in un bollente massaggio ai glutei di Lulù con tanto di complimenti e lei ha gradito molto. Ad un certo punto la situazione nella stanza è iniziata a farsi bollente tanto che Bortuzzo si è lasciato scappare: “Comincia a far caldo”. Le telecamere hanno poi ripreso altro e quando Lulù è uscita dalla stanza, incrociando Aldo Montano gli ha riferito che Manuel è stato “Top” nel massaggio.

Lo schermidore è rimasto di sasso dinnanzi a queste parole e rivolgendosi agli altri inquilini ha esclamato: “Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”.

Insomma anche nella casa il comportamento di Manuel Bortuzzo è visto come molto strano. Solo la scorsa settimana nell’ennesimo sfogo il giovane aveva urlato alla principessa.

“Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a fanc***!. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire m*nchiate e neanche te ne rendi conto. Ma che c*zzo dici? Ma che pensi di star a parlare con un c*glione? E non ridere perché non c’è un c*zzo da ridere”. Uno sfogo durissimo.