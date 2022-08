Manuel Bortuzzo, nuova fidanzata dopo Lulù: l’indiscrezione dei social

È balzato alle cronache per il terribile incidente di cui è rimasto vittima il 2 febbraio 2019, Manuel Bortuzzo, quando un proiettile lo ha colpito alla schiena, mentre si trovava a Roma dopo aver trascorso la serata in un locale con l’allora fidanzata.

Il nuotatore è rimasto su una sedia a rotelle, salvo per miracolo. Abbiamo poi avuto modo di conoscerlo meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip al quale ha partecipato palesando le sue intenzioni: “Entro nella Casa perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e nella mente delle persone”.

Sicuramente un segno lo ha lasciato nel cuore di una delle altre concorrenti, la principessa etiope Lulù Selassié, con la quale Manuel ha avuto una travagliata storia, terminata poco dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Da allora si cerca di capire se il giovane sia affiancato da un’altra ragazza, e proprio recentemente qualcuno ha chiesto delucidazioni alla nota esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale sono arrivate anche delle segnalazioni da alcuni utenti.

Manuel Bortuzzo nuova fidanzata dopo Lulù

La nota influencer nonché esperta di gossip Deianira Marzano, ha così riportato all’interno del proprio profilo Instagram alcune indiscrezioni su Manuel. Quest’ultimo infatti, sarebbe stato avvistato insieme ad una nuova ragazza, probabilmente nuova fiamma dopo la fine della sua storia con Lulù Selassié.

Una delle fan della Marzano, ha così riportato all’influencer: “Ciao Deianira, stasera Manuel Bortuzzo allo Shilling ad Ostia con una ragazza. Non si capisce bene dalle foto se la ragazza sia Federica”.

“Ieri sera in questo locale c’era il compleanno di un’amica di Angelica, cugina di un suo amico. È da una settimana che si vocifera che stanno insieme. Erano insieme la sera di Ferragosto in un ristorante in Abruzzo!”.

Altri fan invece hanno spiegando: “Sai qualcosa a riguardo, ieri allo Shilling con una certa Angelica. Pare si stiano vedendo, sarebbe la cugina di Andrea, suo amico”.

Non si sa ancora molto al riguardo ma Deianira ha espresso il suo pensiero in merito replicando: “Ragazze ma anche se fosse non vedo quale sarebbe il problema, sicuramente se non è oggi e questa è solo un’amica prima o poi lui si fidanzerà visto che è single!”.