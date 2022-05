Maria De Filippi “Smaschera” Riccardo. Negli ultimi giorni i riflettori sono puntati sul ritorno a UeD di Guarnieri e il suo riavvicinamento alla sua ex Ida Platano. Nell’ultima puntata andata in onda, la Platano e Marco si sono nuovamente confrontati sulla loro relazione, seduti al centro studio.

Mentre questo avveniva, scocciato ed infastidito, Riccardo abbandona lo studio dichiarando di non voler più ascoltare le parole della dama e del Cavaliere. La prima a prendere la parola è l’opinionista Tina Cipollari, che definisce l’atteggiamento di Guarnieri decisamente bizzarro.

Il fastidio che quest’ultimo esprime lo mette in cattiva luce e pertanto gli viene chiesto di fare chiarezza sui propri sentimenti. Dal canto suo, Ida ammette di aver parlato con Riccardo e di aver capito che da parte dell’uomo non ci sia più interesse né tantomeno un ritorno di fiamma.

È in questo preciso momento che la padrona di casa spiazza tutti, mostrando un video inedito di un fuori onda avvenuto tra la Platano e Guarnieri. Nella clip si vede Ida in lacrime, mentre i due si scambiano un caloroso abbraccio.

Un ambiguo comportamento da parte del Cavaliere, che esprime gelosia per la sua ex e di conseguenza interesse. È qui che Maria De Filippi critica aspramente le scelte di Riccardo. L’uomo si giustifica dicendo che il suo era semplicemente un gioco.

Tali parole deludono la dama. Piovono le critiche dello studio e Guarnieri si rifugia dietro le quinte. Dopo un po’ viene raggiunto da Ida. In quel preciso momento, Tina evidenzia come l’atteggiamento della dama faccia capire come essa sia ancora dipendente da Guarnieri.

Ecco alcune dichiarazioni del web, riguardo ciò che sta accadendo nello studio di UeD: “Riccardo, stai facendo di nuovo passare Ida per la povera innamorata illusa e con il cuore spezzato, non te lo perdonerò mai” e “Dopo due anni non si può parlare ancora di Riccardo e Ida e se lei avesse un po’ di pa**e allontanerebbe questo uomo dalla sua vita tanto si vede che Riccardo la sta prendendo in giro”. Questi sono solo alcuni commenti apparsi su Twitter.