Orma tutti lo sanno: il Grande Fratello VIP non terminerà più il 13 dicembre, ma anche quest’anno verrà prolungato fino a metà marzo circa. Non lo sanno ancora i concorrenti che stano facendo ipotesi e sogni su cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Tutti loro hanno un contratto firmato fino al 13 dicembre che se sciolto prima prevede delle penali. Dopo questa data i concorrenti possono comunque scegliere di andarsene senza alcun rischio.

Che ne sarà di Manuel Bortuzzo, a tutti gli effetti uno dei beniamini di questa edizione? A svelarlo è il padre che fa trapelare che quasi sicuramente il concorrente lascerà lo show il 12 dicembre. Fabio Bortuzzo al Corriere del Veneto spiega perché:

Si perché a quanto pare, tra poco uscirà un nuovo film ispirato alla vita del giovane nuotatore. Dopo il film interpretato da Raoul Bova, “Ultima Gara”, ne arriverà un altro, ma per il momento zero spoiler:

Non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. – ha dichiarato Franco – Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel.