La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata una delle più belle viste da quando esiste questo programma e lo stesso Alfonso Signorini lo ha ribadito diverse volte.

Partita un po’ in sordina soprattutto per i dubbi e i timori di Manuel che sembrava non riuscire mai a lasciarsi andare definitivamente, oggi invece sono più innamorati che mai. Nonostante Manuel abbia dovuto abbandonare la casa alcune settimane fa è sempre più convinto di costruire un progetto di vista insieme a Lulu.

La principessa dall’altro canto non è mai stata dubbiosa sui sentimenti che fin dall’inizio ha iniziato a nutrire per il bel Manuel. La mancanza si fa sentire ovviamente in casa ma i due stanno tenendo duro.

Lunedì sarà la festa di San Valentino dedicata a tutti gli innamorati e per i due piccioncini si tratta della prima insieme. Manuel pare abbia chiesto al GF di entrare in casa e stare qualche giorno con lei ma gli è stato vietato a causa della mancata quarantena.

Ma lui non si è perso d’animo e a quanto pare lunedì durante la puntata accadrà comunque qualche sorpresa per Lulu. Non si sa cosa stia tramando il giovane ma in alcune storie Instagram ha svelato che si stava recando a Napoli insieme a Clarissa.

“Non dovevi andarci con Lulù a Napoli?” – ha chiesto una fan molto attenta. “A Napoli ci vado per Lulù” – la risposta di Manuel.

Insomma i due in casa avevano progettato una vacanza nel capoluogo partenopeo che di sicuro avverrà una volta finito il gioco. Ma per l’occasione della festa degli innamorati Manuel starà preparando una bella sorpresa alla principessa Lulu.

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì sera per scoprirlo. Una puntata che molto probabilmente vedrà anche il ritorno di Alex Belli nella casa.