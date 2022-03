Manuel Bortuzzo è da qualche settimana fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la lontananza il suo sentimento nei confronti di Lulù Selassiè non è cambiato e il giovane non vede l’ora di riabbracciare la sua fidanzata che intanto è in finale nel reality.

Nel corso di queste settimane da solo Manuel ha pensato bene di andare già a conoscere la famiglia di Lulù compresa la mamma Adalgisa.

Tra i due anzi ne è nato già un bellissimo rapporto come dimostrano le storie che Manuel ha postato su Instagram. Tanto che la signora Adalgisa ha anche fatto un regalo a Manuel senza attendere nemmeno l’uscita della figlia dalla casa.

A svelare il regalo ricevuto dalla mamma della fidanzata Lulù Selassiè è stato lo stesso Manuel nel corso di una diretta Instagram.

Fonte: web

Di cosa si tratta? Si tratta di una collana con la lettera L indossata proprio da Lulù quando era piccola. Un regalo che Manuel ha apprezzato tantissimo ed ora quella collana la porta sempre con sé per sentire meno la mancanza della fidanzata.

Dunque Manuel è entrato totalmente nella vita di Lulù e i presupposti sono molto rosei anche una volta che la ragazza uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip dopo 6 mesi dal suo ingresso. Lulù è una delle finaliste e chissà che alla fine non la spunterà e trionferà nel reality.

Nei giorni scorsi trovandosi a parlare con Sophie Codegoni di matrimonio, Lulù è sembrata avere le idee chiare. “Io mi sposerei in spiaggia. Ho sempre sognato le Hawaii o Honolulu. Come chiamerei l’evento? Non lo so… Malù!” – ha detto la piccola Selassiè.

“Tra quanto vorresti sposarti?”, ha chiesto allora Sophie. “Massimo un paio d’anni anche se mi sposerei anche domani” – è stata la risposta di Lulù. “Quindi se ti chiedesse di sposarlo il 14 diresti sì” – ha chiesto e la risposta della ragazza è stata ovviamente affermativa.