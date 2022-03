Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha rivisto il suo amore Alessandro Basciano, eliminato la volta scorsa al televoto. Un incontro carico di emozioni, ma anche una scusa per poter risolvere qualche piccola questione in sospeso.

La passata storia da poco venuta a galla tra la gieffina e Fabrizio Corona è una di queste. In passerella, una volta faccia a faccia, Alessandro ha guardato negli occhi la sua Sophie Codegoni che ha sentito freddezza da parte del suo fidanzato.

La gieffina ci tiene a mettere in chiaro la sua situazione con Corona e spiegare così il suo punto di vista. Come ben ricordiamo, Basciano ci era rimasto male perché la sua compagna, non lo aveva messo al corrente della storia con Fabrizio.

Fonte studio GF Vip

“Ciao amore, spero tu stia bene. Ti ho visto e ho sentito molto il distacco. Effettivamente ero rimasto un po’ così quando ho saputo di Corona. Rivedere alcune cose e non averle sentite direttamente da te mi ha fatto stranire. Mi manchi da morire, ti amo alla follia”.

La ragazza è evidentemente emozionata e si prende spazio per dare voce alle sue parole. La relazione con Corona è chiusa e sepolta: “Non è stato un voler nascondere qualcosa, semplicemente se me l’avessi chiesto te l’avrei detto, fuori di qua”.

E poi: “Ho omesso tutti i nomi dei miei ex fidanzati. Se le cose sono rimaste come prima del mio ingresso e se non crea gravi problemi voglio continuare ad avere rapporto lavorativo con Corona”.

Alessandro Basciano vuole tranquillizzare la sua fidanzata e precisa: “Mi sono arrabbiato per il confronto con lui, che ha detto determinate cose su di me. Ti garantisco che noi non siamo forti, di più”. Poi fa capire qualcosa in più: “Ho parlato con Fabrizio, ci siamo sentiti. Lui voleva vedermi ieri sera, ma alla fine non l’ho incontrato”.