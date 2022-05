Il giovane ha preferito non trattare l'argomento in conferenza stampa per la presentazione del film sulla sua vita

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si sono lasciati da qualche giorno. Il giovane lo ha comunicato con una nota stampa divulgata dall’Ansa. Normale che il gossip intorno a loro non sia finito e così i giornalisti cercano ogni occasione per carpire di più sui motivi della rottura.

È successo anche ieri in occasione della conferenza stampa sul film sulla vita di Manuel Bortuzzo “Rinascere” che andrà in onda su Rai 1.

Ad un certo punto della conferenza una giornalista gli ha chiesto un commento sulla rottura con Lulu Selassie ma la coordinatrice l’ha immediatamente stoppata.

“Scusa Laura, ma questa è una domanda che in questo contesto la vedo poco adatta, magari in un altro contesto si potrà fare. Entriamo nel privato di una situazione che se anche vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui” – ha detto.

La giornalista ha insistito dicendo: “Beh, ma magari lui ha voglia di rispondere”. Ed invece poi è stato lo stesso Manuel a chiudere il discorso con un “No grazie, sono qui per altro“. Il tutto sotto lo sguardo soddisfatto di papà Franco.

Il film su Manuel Bortuzzo

Il film sulla vita di Manuel Bortuzzo andrà in onda domenica 8 maggio su Rai 1 ed è tratto liberamente dal libro “Rinascere” scritto dal protagonista qualche anno fa.

“Rinascere sembra raccontare una tragedia, ma il cardine del film è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore, facendo prevalere il sorriso e la vita. Interpretare Franco Bortuzzo è stata un’esperienza fuori dal comune” – ha detto l’attore Alessio Boni che nel film interpreta il papà di Manuel.

Intanto Lulu Selassie è tornata sulla vicenda parlando al settimanale Chi. La principessa ha ancora una volta confermato di aver appreso la notizia della rottura dalla nota stampa senza che Manuel l’abbia voluta incontrare per spiegargli la decisione. Anzi, a quanto pare l’ha anche bloccata su Whatsapp.

“È stato Manuel a lasciarmi, non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore” – le sue parole.