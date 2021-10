Nella casa del Grande Fratello VIP si iniziano a rompere i primi rapporti e i primi equilibri. Manuel Bortuzzo, in particolare, non ne può più! Sembra infatti che il giovane abbia deciso di chiudere con la Principessa Lulù Selassié.

Dopo l’ennesima scenata di gelosia da parte della ragazza, il nuotatore ha deciso di parlarle chiaro e di mettere fine a quello che, effettivamente, ancora non era nato:

Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace. Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incazzerò mai realmente.

Il fulcro della litigata ricade ancora su Sophie Codegoni, proprio su di lei Manuel Bortuzzo ha fatto un paragone piuttosto azzeccato. E spiega:

Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio.

Ma non è finita qua, Manuel Bortuzzo ha spiegato chiaramente di non volere una relazione. Ha messo in chiaro che non vuole più baci e abbracci che vadano oltre l’amicizia: