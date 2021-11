Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non sembra decollare il rapporto, i due sembrano che non possano condividere le proprie vite fuori dalla casa del Grande Fratello VIP.

Il nuotatore però avrebbe fatto un passo indietro ancora più grande nei confronti della principessina. Lulù questa settimana era in nomination per la prima volta dopo che è stata separata dalle sorelle.

Katia Ricciarelli in modo confidenziale avrebbe detto al nuotatore, “mi dispiacerebbe se uscisse Lulù” e lui ha subito ribattuto “a me no, magari!”. Insomma parole forti vista anche l’infatuazione che prova la ragazza nei confronti del ragazzo.

Manuel Bortuzzo l’altro giorno ha anche rimproverato la principessina per alcuni atteggiamenti che non ha proprio digerito:

Anche solo per il rispetto dell’opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Sono piccolezze ma per il rispetto… dormiva a bocca aperta. Quando Katia l’ha vista ha fatto una faccia!

In modo confidenziale il ragazzo ha confessato altri atteggiamenti che proprio non digerisce della coinquilina:

Ieri dormivo in camera e lei si è messa ad urlare con la sorella, ma forte… mi ha detto che non mi aveva visto. E la carrozzina vicino al letto è invisibile?